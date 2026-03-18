Festnahme vor einem Jahr

Auf der von Imamoglus Partei CHP organisierten zentralen Kundgebung vor der Stadtverwaltung forderten Demonstranten den Rücktritt von Präsident Erdogan. CHP-Chef Özel sagte, vor einem Jahr sei ein Komplott voller Verleumdungen und Lügen begonnen worden.
Vor einem Jahr war Imamoglu zunächst sein Universitätsdiplom aberkannt worden, bevor er wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen in Gewahrsam genommen und schließlich als Bürgermeister abgesetzt wurde. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Seine Verhaftung löste damals eine Protestwelle aus, bei der fast 2.000 Menschen festgenommen wurden.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.