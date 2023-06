Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen in Argentinien. (AFP / TOMAS CUESTA)

Die Kundgebung in der Hauptstadt Buenos Aires stand unter dem Motto "Ni una menos", auf Deutsch: Nicht eine weniger. Gewalt gegen Frauen ist in dem südamerikanischen Land weit verbreitet, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. Vergangenes Jahr wurden demnach mehr als 250 sogenannte Femizide, also Morde an Frauen, verübt. Nach Angaben der Behörden kannten die Opfer in fast 90 Prozent der Fälle ihre Mörder.

Der erste Marsch gegen Gewalt gegen Frauen hatte in Argentinien im Jahr 2015 stattgefunden.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.