Feier zum Newroz-Fest auf pro-kurdischer Demonstration in Bonn (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

In der Bonner Rheinaue versammelten sich unter dem Motto "Zur Lage in Syrien" nach Polizeiangaben in der Spitze bis zu 17.000 Menschen. Zwischenzeitlich bildeten sich auf den umliegenden Autobahnen lange Autokolonnen. In Frankfurt kamen tausende Menschen auf dem Rebstockgelände zusammen. Auch dort hatte es Verkehrsbehinderungen gegeben.

Die Demonstrationen fielen mit dem kurdischen Neujahrsfest Newroz zusammen, das den Frühlingsbeginn markiert. Für Kurden ist das Fest zugleich auch Symbol des politischen Widerstands.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.