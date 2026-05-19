Die Aufstiegsfeier der SV Elversberg am Rathaus in Spiesen-Elversberg (picture alliance / Fußball-News Saarland / Fabian Kleer)

Für die Feier wurde eine Bühne aufgebaut, da es einen Balkon nicht gibt. Zuvor waren die Spieler im Rathaus empfangen worden. Sie trugen sich in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Auch Ministerpräsidentin Rehlinger, SPD, nahm an dem Empfang teil. Sie hatte dem Saarländischen Rundfunk gesagt, man sei mächtig stolz auf diesen kleinen, aber sehr, sehr feinen Verein.

Gestern war die SV Elversberg erstmals in die erste Liga aufgestiegen. Zum ersten Mal seit 33 Jahren spielt ein Verein aus dem Saarland damit in der Bundesliga.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.