Teilnehmer der Demonstration linksextremer Gruppen "Revolutionärer 1. Mai" im Berliner Stadtteil Kreuzberg. (dpa-news/Sebastian Gollnow)

Sie versammelten sich am Oranienplatz im Berliner Stadtteil Kreuzberg und zogen bis zur Sonnenallee in Neukölln und wieder zurück nach Kreuzberg. Die Polizei sprach von etwa 10.000 Demonstranten, etwa 5.000 Beamte seien im Einsatz. Auf Transparenten und Plakaten war unter anderem "Krieg dem Krieg" und "Free Palestine" zu lesen. Teilnehmer skandierten "Heute ist kein Feiertag, heute ist Kampftag" und "Die Straße frei der roten Jugend".

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.