Die Polizei sprach vor dem Beginn der Kundgebung am Brandenburger Tor von etwa 5.000 Teilnehmern und weiter starkem Zustrom. Die Veranstalter erklärten, es seien bereits mindestens 10.000 Menschen vor Ort. Zu der Demonstration unter dem Motto "Aufstand für den Frieden" hatten die Linken-Politikerin Wagenknecht und die Publizistin Schwarzer aufgerufen. Sie hatten vor zwei Wochen ein sogenanntes "Manifest für Frieden" veröffentlicht, in dem sie unter anderem einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Initiative für Friedensverhandlungen mit Russland verlangen. Kritiker werfen Wagenknecht und Schwarzer Naivität vor.

