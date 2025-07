Kundgebungsteilnehmende in Tel Aviv mit Bildern von Geiseln in der Gewalt der Hamas (Oded Balilty / AP / dpa / Oded Balilty)

Auf der zentralen Kundgebung in Tel Aviv sprach ein Mann, der selbst verschleppt und 16 Monate in den Tunneln unter dem Küstenstreifen eingesperrt worden war. An die Regierung seines Landes gerichtet erklärte er, das Zeitfenster für eine Freilassung der in der Gewalt der Hamas Verbliebenen sei nicht mehr lange offen. Israel geht davon aus, dass noch etwa 20 der entführten Menschen am Leben sind und sich auch die Leichen von 30 weiteren Verschleppten immer noch dort befinden.

Derzeit finden in der katarischen Hauptstadt Doha wieder indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas statt, die dem Vernehmen nach jedoch abermals ins Stocken geraten sind.

