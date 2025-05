Extremismus

Verkleidete Demonstranten in Essen fordern ein Parteienverbot für die AfD. (Roberto Pfeil / dpa / Roberto Pfeil)

Aufgerufen hatten dazu das Netzwerk "Zusammen gegen Rechts" und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen. In Berlin fand die zentrale Kundgebung am Brandenburger Tor statt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 4.000, die Veranstalter sprachen von etwa 7.500 Demonstranten. In München gingen laut Polizei etwa 2.500 Menschen auf die Straße. Es fanden Demonstrationen an dutzenden Orten statt; angekündigt waren Kundgebungen in mehr als 60 Städten.

Im Eilverfahren der AfD gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistisch hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Woche eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Dies bedeutet, dass der Verfassungsschutz die AfD bis zur Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts nicht mehr öffentlich als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Die Stillhaltezusage bedeute jedoch nicht, dass die Verfassungsschützer ihre Einstufung zurücknähmen, hieß es.

