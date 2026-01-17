Proteste in mehreren deutschen Städten

Demonstranten in Hamburg gegen das iranische Regime (Georg Wendt / dpa )

Die größten Kundgebungen gab es nach Polizeiangaben in Hamburg und Düsseldorf. Dort kamen jeweils mehrere tausend Teilnehmer zusammen. Viele Demonstranten forderten Freiheit für die iranische Bevölkerung und einen politischen Wandel im Land. Oft wurde auch Unterstützung für Reza Pahlavi gefordert, den im US-Exil lebenden Sohn des 1979 gestürzten Schahs.

In Köln gab es gleich mehrere Solidaritätskundgebungen mit jeweils einigen hundert Teilnehmern. Auch in Berlin, Frankfurt und Bielefeld formierten sich Demonstrationen.

