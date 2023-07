Tausende Bulgarinnen und Bulgaren drücken in Sofia ihre Solidarität mit einer Frau aus, die von ihrem Ex-Partner schwer verletzt wurde. (picture alliance / NurPhoto / Hristo Vladev)

Allein in der Hauptstadt Sofia versammelten sich laut Agenturberichten mindestens 5.000 Frauen und Männer. Sie forderten eine Reform des Justizwesens und einen besseren Schutz von Frauen. Auf Plakaten standen Aufschriften wie "Nicht eine einzige Frau mehr!" Anlass für die Kundgebung war ein brutaler Angriff auf eine 18-Jährige, der eine Debatte über Gewalt an Frauen in dem südosteuropäischen Land angestoßen hatte. Deren Ex-Partner soll die junge Frau vor einem Monat grausam misshandelt haben.

Ein Gericht hatte die Verletzungen zunächst als "leicht" gewertet und keine Festnahme des 26-Jährigen angeordnet. Inzwischen wurde der Mann infolge des öffentlichen Drucks festgenommen. Er bestreitet die Tat.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.