Frankfurt am Main

Demonstration gegen strukturelle Gewalt an Frauen (Hannes P. Albert/dpa)

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 8.000 Personen an der Kundgebung, die Polizei sprach von 1.000 bis 1.500. Ähnliche Demonstrationen hatte es in den vergangenen Tagen etwa in Berlin, Köln und in München gegeben. Hintergrund sind die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen sowie die Debatte um pornografische Fälschungen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Der Anwalt Ulmens bezeichnete die Vorwürfe als falsch und kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an. Für den Schauspieler gilt die Unschuldsvermutung.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.