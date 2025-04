Landesweite Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Fico (AFP / TOMAS BENEDIKOVIC)

In der Hauptstadt Bratislava zogen die Demonstranten durch die Innenstadt vor das Parlamentsgebäude, in dem über die Gesetzesnovelle debattiert wurde. Die Organisatoren des Protestmarschs erklärten, die Regierung wolle - nach dem Vorbild Russlands - die Zivilgesellschaft ausschalten und jeden kriminalisieren, der nicht loyal gegenüber den Machthabern sei. Auch in Kosice im Osten des Landes und weiteren Städten kam es zu Protesten.

Der Gesetzentwurf der Regierung von Ministerpräsident Fico soll NGOs unter anderem dazu verpflichten, ihre Finanzierung und Arbeitsweise offenzulegen.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.