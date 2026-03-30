Auf dem Münchner Königsplatz versammelten sich laut den Veranstaltern circa 6.000 Menschen. (picture alliance / SZ Photo / Thomas Vonier)

Auf Plakaten war zu lesen: "Die Scham muss die Seite wechseln" und "Nur Ja heißt Ja". Aufgerufen zu der Demonstration am Königsplatz hatte unter anderem die Grüne Jugend München. Laut den Veranstaltern kamen etwa 6.000 Menschen. Im Mittelpunkt stand Solidarität mit der Moderatorin Collien Fernandes. Zudem wurden Forderungen nach strengeren Gesetzen gegen manipulierte intime Inhalte kundgetan.

Ähnliche Proteste hatte es zuvor bereits in Köln, Berlin und Hamburg gegeben. Bundesjustizministerin Hubig arbeitet derzeit bereits an einem Gesetz, das pornografische Deepfakes unter Strafe stellt.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.