Demo gegen sexualisierte Gewalt in Köln (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Angemeldet waren 500 Teilnehmer, die Polizei geht aber von mehr als 5.000 aus. Sie forderten mehr Schutz vor Gewalt auch im digitalen Raum und stärkere Präventionsmaßnahmen.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits ähnliche Demonstrationen in Hamburg und Berlin gegeben. Hintergrund sind die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen sowie die Debatte um pornografische Fälschungen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Der Anwalt Ulmens bezeichnete die Vorwürfe als falsch und kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an. Für den Schauspieler gilt die Unschuldsvermutung.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.