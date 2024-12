Menschen schwenken rumänische und EU-Flaggen während einer pro-europäischen Kundgebung in Bukarest. (Andreea Alexandru / AP / dpa / Andreea Alexandru)

Sie versammelten sich am Abend auf dem Universitätsplatz, schwenkten EU-Flaggen und riefen "Europa". Die konservative Oppositionspolitikerin Lasconi tritt am Sonntag in einer Stichwahl gegen den rechtsgerichteten und prorussischen Kandidaten Georgescu an. Dieser hatte am 24. November unerwartet die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen. In der EU gibt es Befürchtungen, dass sich Rumänien unter einem Präsidenten Georgescu vom Westen abwenden könnte.

