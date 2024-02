Jahrestag des russischen Überfalls

"#StandWithUkraine" ist auf das Münchner Rathaus projiziert. (Uwe Lein / dpa / Uwe Lein)

Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Krieg – 2 Jahre des großen Krieges" versammelten sich in der Münchner Innenstadt rund 2.000 Teilnehmer. Das Rathaus in der bayerischen Landeshauptstadt erstrahlte in den Nationalfarben der Ukraine mit dem Schriftzug "#StandWithUkraine".

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner (CDU) fordert Taurus-Lieferung

In Hamburg gab es bereits um 12 Uhr eine Gedenkminute, auch öffentliche Verkehrsmittel blieben für eine Minute stehen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, forderte auf der Demonstration in Berlin mehr militärische Unterstützung für die Ukraine, zum Beispiel mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Teilnehmer der Kundgebung verlangten neben einer Ausweitung der Militärhilfe, dass eingefrorene russische Vermögenswerte an die Ukraine übertragen werden.

In Köln kamen nach Veranstalterangaben rund 6.000 Menschen zu einer Demonstration in der Nähe des Doms. Auch Vertreter der schwarz-grünen Landesregierung nahmen teil.

Am 24. Februar 2022 hatte die russische Armee auf Befehl von Staatschef Putin die Ukraine angegriffen, nachdem sie 2014 schon die Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert hatte.

