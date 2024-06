Menschen protestieren gegen die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. (AP / Maya Alleruzzo)

Zudem forderten sie wieder Neuwahlen. Seit Monaten gehen Bürger gegen die in Teilen rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Netanjahu auf die Straße. Israels Oppositionsführer Lapid forderte Netanjahu auf, den Aufruf von US-Präsident Biden zu einer Waffenruhe im Gazakrieg zu beherzigen. Er bot Netanjahu Unterstützung für den Fall an, dass dessen rechtsextreme Koalitionspartner sich verweigern sollten. Biden hatte in einer Fernsehansprache ein Abkommen präsentiert, das Israel der Hamas vorgestellt haben soll. Dieses sieht in mehreren Phasen eine Waffenruhe, einen Truppenrückzug und eine Freilassung der Geiseln vor.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.