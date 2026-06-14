Wie mehrere Nachrichtenagenturen schreiben, forderten die Teilnehmer mit den Schlagwörtern "Remigration und Rückeroberung" eine Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer. An der Kundgebung beteiligten sich den Angaben zufolge auch rechtsextreme und neofaschistische Gruppen. Bei einem Gegenprotest gingen ebenfalls tausende Menschen auf die Straße.
In Rom fand zudem der Gründungsparteitag der neuen rechten Partei "Futuro Nazionale" statt. Übersetzt bedeutet der Parteiname "nationale Zukunft". Damit bekommen die Regierungspartei Fratelli d'Italia und ihre Koalitionspartner Konkurrenz aus dem eigenen Lager.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.