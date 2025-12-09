Protest in Vilnius (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mindaugas Kulbis)

Wie litauische Medien berichten, kamen rund 10.000 Menschen in der Nähe des Parlaments in der Hauptstadt Vilnius zusammen. Die Kundgebung mit dem Titel „Hände weg von der Meinungsfreiheit“ wurde demnach von Journalisten und Kulturschaffenden organisiert. Sie habe sich gegen eine zunehmende Bedrohung der Medienfreiheit gerichtet.

Dabei geht es vor allem um geplante Änderungen des Gesetzes für den litauischen Rundfunk LRT. Diese würden es erleichtern, die Führung des Senders zu entlassen. Kritiker sehen darin den Versuch, politischen Druck auszuüben. Der Gesetzentwurf war von der mitregierenden populistischen Partei Morgenröte von Nemunas ausgearbeitet worden.

