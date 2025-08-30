Bei einer Großdemonstration in Tel Aviv forderten sie die Regierung auf, einer Vereinbarung mit der Hamas für eine Waffenruhe und der Befreiung der Verschleppten zuzustimmen. Morgen kommt Medienberichten zufolge erneut das Sicherheitskabinett um Ministerpräsident Netanjahu zusammen. Ein bereits von der Hamas gebilligter Vorschlag für ein solches Abkommen soll jedoch nicht Thema der Gespräche sein, heißt es in Medienberichten.
