Demonstration in Tel Aviv (AP / dpa / Mahmoud Illean)

Bei der Kundgebung richtete Or Levy, der selbst fast 500 Tage in Gefangenschaft der militant-islamistischen Hamas war, einen Appell an US-Präsident Trump. Dieser solle seinen Einfluss nutzen, um alle Geiseln nach Hause zu holen. Ein umfassendes Abkommen sei der einzige Weg nach vorne. Nur Trump könne das möglich machen, ergänzte Levy. Am Donnerstag hatten Israel und die USA ihre Verhandlungs-Teams von den indirekten Gesprächen in Katar über eine erneute Feuerpause zurückgerufen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.