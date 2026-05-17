Einschnitte im Rundfunk

Der Fernsehturm in Prag. (picture alliance / Shotshop / Michelangelo Oprandi)

Sie protestierten gegen Pläne der rechtspopulistischen Regierung von Ministerpräsident Babis. Seine Dreiparteien-Koalition will die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen. Die Sendeanstalten sollen stattdessen direkt vom Staat finanziert werden. Die Kritiker befürchten, dass damit die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender gefährdet und politische Einflussnahme möglich wird.

Schon ab dem kommenden Jahr sollen Radio und Fernsehen in Tschechien nur noch aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Zudem soll es deutlich weniger Geld als bisher geben.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.