US-Bundesstaat Minnesota

Die Organisatoren des Aktionstags fordern den Abzug der ICE-Einsatzkräfte aus dem Bundesstaat sowie eine unabhängige Untersuchung. Die Polizei nahm am größten Flughafen des Bundesstaats rund 100 Geistliche bei einem Protest fest. Die Kirchenvertreter hatten sich am Minneapolis-St.Paul International Airport versammelt, um gegen Abschiebeflüge zu protestieren und die Fluggesellschaften aufzufordern, sich den Maßnahmen des Heimatschutzministeriums entgegenzustellen.

Vor rund zwei Wochen war in Minneapolis eine 37-jährige Frau in ihrem Auto von einem ICE-Beamten erschossen worden. Zuletzt wurden bei einem Einsatz mindestens vier Kinder in Gewahrsam genommen, darunter ein fünfjähriger Junge.

Die Regierung von Präsident Trump verteidigt das Vorgehen der Einwanderungsbehörde. Sie warf lokalen Behörden mangelnde Zusammenarbeit vor und bezeichnete Demonstrierende als radikale Störer.

