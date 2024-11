Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Viele Teilnehmer des Protests forderten die Bestrafung der Verantwortlichen, denen sie Korruption vorwerfen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Menge vor. - Das Unglück hatte sich am vergangenen Freitag am Hauptbahnhof von Novi Sad ereignet. Der Bahnhof war nach dreijähriger Renovierung erst im Juli wieder in Betrieb genommen worden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.