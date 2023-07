Australien

In Sydney haben sich Unterstützerinnen und Unterstützer einer Verfassungsänderung zur Anerkennung der Rechte von Aborigines und anderen Indigene versammelt. (IMAGO / AAP / IMAGO / BIANCA DE MARCHI)

Sie riefen dazu auf, ein geplantes Referendum diesbezüglich zu unterstützen. Die Bürger sollen noch in diesem Jahr darüber abstimmen, ob Aborigines und Torres-Strait Insulaner in der Verfassung anerkannt werden. Außerdem soll ein Gremium aus indigenen Australiern eingerichtet werden, das die Regierung in Fragen rund um die Ureinwohner berät.

Die Labour-Regierung von Premierminister Albanese ist für die Vorhaben, die oppositionelle liberal-konservative Nationalpartei dagegen. In Umfragen zeichnete sich zuletzt eine leichte Mehrheit für die Nein-Stimmen ab.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.