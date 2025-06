In Sofia haben Menschen gegen die Einführung des Euro in Bulgarien demonstriert. (AFP / NIKOLAY DOYCHINOV)

Sie versammelten sich vor dem Parlament in der Hauptstadt Sofia. Mobilisiert wurde unter anderem von der Wasraschdanje-Partei. Die Europäische Kommission hatte heute grünes Licht für die Einführung des Euros in Bulgarien gegeben. Das Land habe die notwendigen Kriterien erfüllt, um die Gemeinschaftswährung zum 1. Januar 2026 einzuführen. Die EU-Finanzminister müssen noch zustimmen. Dieser Schritt wird für Juli erwartet. In den vergangenen Jahren war die Einführung des Euro in Bulgarien wegen der hohen Inflation im Land gescheitert. Alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks sind verpflichtet, den Euro einzuführen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Von den 27 EU-Staaten haben neben Bulgarien und Dänemark Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn noch landeseigene Währungen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.