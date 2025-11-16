Teilnehmer der Demonstration in Leipzig. (dpa / Jan Woitas)

Unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!" richtete sich der Protest gegen das Vorhaben der Innenministerkonferenz, die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Fußballspiele zu erhöhen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Leipzig wurde für die Kundgebung ausgewählt, weil dort am Montag das WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und der Slowakei stattfindet.

Streitpunkt Personalisierung von Tickets

Nach Angaben des Deutschen Fußballbundes hatte zuletzt eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern unter anderem eine Personalisierung von Tickets und das Reduzieren von Kartenkontingenten für Gästefans vorgeschlagen. Zu der Arbeitsgruppe waren auf Einladung der Innenminister-Konferenz auch Vertreter von Polizei, dem Deutschen Fußball-Bund, der Deutschen Fußball Liga und der "Koordinierungsstelle Fanprojekte" zusammengekommen. DFB und DFL nannten das Ziel, das hohe Sicherheitsniveau in den Stadien zu halten, Polizeieinsatzstunden zu reduzieren und gleichzeitig aber "die einzigartige Fankultur in Deutschland zu bewahren". Um genau diese sorgen sich aber die Fans.

"Maßnahmen lehnen wir entschieden ab"

Die Fanszenen in Deutschland halten die geplanten Maßnahmen für überzogen und einseitig. Der hauptkritikpunkt: Fußballanhänger würden zunehmend pauschal als Sicherheitsrisiko behandelt werden."Die bisher bekannten Vorschläge und Maßnahmen lehnen wir entschieden ab", hieß es in einem gemeinsamen offenen Brief unter anderem vom Verein "Unsere Kurve", dem Bündnis Aktiver Fußballfans, dem Dachverband der Fanhilfen und dem Netzwerk Frauen im Fußball an die Innenminister der Länder. Die Fans kritisieren auch, dass die bisherigen Beratungen abgeschirmt und bewusst ohne Beteiligung von Vereinen und Fans abgelaufen seien. Die Netzwerke fordern, "den Prozess der Arbeitsgruppe zu stoppen und von weiteren Beschlüssen auf der kommenden Innenministerkonferenz Anfang Dezember abzusehen."

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.