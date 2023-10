Ein Jahr nach Massenpanik an Halloween in Seoul: Familienangehörige gedenken der Opfer. (dpa-news/AP/Ahn Young-joon)

Auf einer Kundgebung forderten die Teilnehmer weitere Untersuchungen zu dem Unglück während unorganisierter Halloween-Feiern in einem Vergnügungsviertel. So sei etwa die Schuldfrage noch nicht geklärt, hieß es von Seiten der Organisatoren. Die nächtliche Katastrophe hatte in Südkorea für großes Entsetzen gesorgt. Im dichten Gedränge in einer schmalen Seitenstraße stürzten zahlreiche Menschen, erstickten oder wurden totgetreten. Ein Sonderteam der Polizei hatte später erklärt, eine Vielzahl von Versäumnissen wie verzögerte Rettungsaktionen hätten zur hohen Opferzahl beigetragen.

