Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Laut Polizei versammelten sie sich rund um ein Schulgebäude im Kölner Stadtteil Widdersdorf, in dem der Kölner Kreisverband der AfD seinen Parteitag abhielt. Einsatzkräfte begleiteten den Protest. Die Schule hatte zuvor versucht, sich mit einem Brief an Kölns Oberbürgermeisterin Reker gegen die Veranstaltung zu wehren.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.