Nach gewaltsamen Protesten

Demonstration gegen Rassismus in der nordirischen Hauptstadt Belfast (picture alliance / Peter Morrison)

Die Demonstration im Stadtzentrum stand unter dem Motto "Zusammen gegen den Hass". Organisiert wurde die Kundgebung von einem Aktionsbündnis. Auch Vertreter von Parteien und Gewerkschaften nahmen daran teil.

Zuletzt hatte es in Belfast rassistische Krawalle gegeben. Anlass war der brutale Messerangriff eines Flüchtlings aus dem Sudan, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Die Randalierer waren teils vermummt durch die Straßen gezogen und hatten Fahrzeuge und Gebäude angezündet. Menschen mit migrantischem Hintergrund mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden. Mehrere Polizisten wurden verletzt.



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Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.