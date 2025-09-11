Mutmaßlich linksextremistischer Anschlag

Der Betreiber Stromnetz Berlin teilte auf seiner Internetseite mit, die Wiederversorgung werde voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages erfolgen. Eine zwischenzeitlich errichtete Verbindungsleitung fiel am Abend wieder aus.
Von dem Störfall in der Nacht auf Dienstag waren anfangs etwa 50.000 Haushalte und Gewerbekunden betroffen. Zuletzt waren es den Angaben zufolge noch 20.000. Der Blackout ist bereits jetzt der längste seit mindestens 25 Jahren in der Hauptstadt. Grund ist ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf zwei Strommasten.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.