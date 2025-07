Waldbrände in Spanien (Adrián Irago / EUROPA PRESS / dpa / Adrián Irago)

Einige der Feuer lodern bereits seit Tagen. In der zentralspanischen Provinz Ávila versuchen Feuerwehrleute und eine Spezialeinheit des Militärs die Brände einzudämmen, in der Provinz Cáceres konnte ein 2.500 Hektar großes Feuer unter Kontrolle gebracht werden. In Portugal sind mehr als 2.000 Feuerwehrleute bei mehreren Bränden im Einsatz.

