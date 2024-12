In Tel Aviv fordern Demonstranten die Regierung dazu auf, sich für eine Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln einzusetzen. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Sharon Eilon)

Zudem forderten sie unter anderem in Tel Aviv ein Ende des Kriegs in dem Palästinensergebiet. Seit dem Hamas-Überfall geht Israel militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurden zuletzt bei einem Angriff auf Gaza-Stadt mindestens sieben Menschen in einem ehemaligen Schulgebäude getötet. In dem Haus sollen Vertriebene untergebracht gewesen sein. Laut Israels Armee befand sich dort eine Kommandozentrale der Hamas.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.