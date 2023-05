Streikende Ärztinnen und Ärzte bei der zentralen Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt am Main. (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Zu den Warnstreiks hatte die Gewerkschaft Marburger Bund aufgerufen. Nach deren Angaben versammelten sich rund 5.000 Medizinerinnen und Mediziner zur zentralen Streikkundgebung in Frankfurt am Main. Auch in anderen Bundesländern kam es zu Streikaktionen - unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen und Hamburg. Planbare Operationen und Untersuchungen wurden verschoben.

Die Ärztegewerkschaft fordert eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die rund 55.000 Beschäftigten an kommunalen Kliniken. In dem Tarifstreit mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber blieben bislang vier Gesprächsrunden ohne Ergebnis. Am 22. Mai soll weiterverhandelt werden.

