Erdogan-Gegner

Sargträger bei der Trauerfeier in New Jersey. (AP / dpa / Eduardo Munoz Alvarez)

Diese Zahl nannten die Organisatoren. Bei der Feier in einem Sportstadion im Bundesstaat New Jersey wurden vor seinem Sarg Koranauszüge und Würdigungen verlesen. Der türkischstämmige Prediger soll in einer Bergregion im Bundesstaat Pennsylvania beigesetzt werden, wo er seit mehr als zwei Jahrzehnten im Exil lebte.

Gülen war am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. Er hatte in der Türkei jahrzehntelang großen Einfluss über ein Netz an Bildungseinrichtungen und Medien. Im Jahr 2017 wurde Gülen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Der türkische Präsident Erdogan beschuldigte ihn, hinter dem Putschversuch von 2016 zu stecken - was Gülen stets bestritt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.