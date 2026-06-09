Die Protestaktion wurde von Mitgliedern der Lehrergewerkschaft CNTE organisiert. Staatschefin Sheinbaum sprach von einer "Provokation" und versicherte, die Ausrichtung des Spiels am Donnerstag sei garantiert. Im Aztekenstadion trifft Mexiko dann auf Südafrika.
Die Demonstranten fordern eine Anhebung der Lehrergehälter und die Abkehr von einer Rentenreform. Erst Anfang des Monats hatte es gewaltsame Zusammenstöße mit der mexikanischen Polizei gegeben. Die Anführer des Protests drohten damit, die Aktionen während der WM auszuweiten.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.