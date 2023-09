Südkaukasus

Berg-Karabach liegt zwischen Armenien und Aserbaidschan (Deutschlandradio / Andrea Kampmann / picture alliance/dpa Grafik)

Das autoritär geführte Aserbaidschan hatte gestern einen Großangriff in der Enklave gestartet, die auf aserbaidschanischem Gebiet liegt, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird. Armenischen Berichten zufolge wurden bei dem Militäreinsatz mindestens 27 Menschen getötet. Ziel ist nach den Worten von Präsidenten-Berater Hejiyev, die Autonomie zu beenden und die vollständige Kontrolle über das Gebiet zu erreichen. "Wir können es nicht länger dulden, dass sich solche Streitkräfte auf unserem Territorium befinden", sagte Hejiyev der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf militärische Kräfte in der Region. Armenien bestritt Angaben aus Baku, es habe Militär in Berg-Karabach stationiert.

Erdogan: Bergkarabach Teil Aserbaidschans

Die Türkei gilt als Schutzmacht Aserbaidschans. Präsident Erdogan erklärte in der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York, Berg-Karabach sei Teil Aserbaidschans. Die Türkei unterstütze die Wiederherstellung der territorialen Einheit. Er hoffe auf ein schnelles Ende der Entwicklungen in der Region.

Dringlichkeitssitzung im UNO-Sicherheitsrat

Frankreich, traditionell mit Armenien eng verbunden, berief eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats ein. Es handele sich bei der Militäraktion um eine illegale, nicht zu rechtfertigende Offensive in Berg-Karabach, hieß es zur Begründung. Die Europäische Union forderte den Stopp der Kampfhandlungen und erklärte sich ebenso wie die USA zur Vermittlung in dem Konflikt bereit.

Jahrzehntealter Konflikt

Die beiden ehemals sowjetischen Länder kämpfen seit Jahrzehnten um Berg-Karabach. Russland war lange Zeit als Ordnungsmacht in der Region unangefochten. Vor allem Armenien verließ sich auf russischen Beistand, sah sich aber zunehmend von dem ehemaligen Verbündeten im Stich gelassen, dessen militärische Kräfte zum Teil in der Ukraine gebunden sind. Die Waffenruhe nach dem letzten Krieg im Jahr 2020, in dem das durch Gas- und Öleinnahmen hochgerüstete Aserbaidschan bereits große Teile Karabachs erobert hatte, wurde immer wieder gebrochen.

