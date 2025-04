Teilnehmer der Demonstration in Warschau (picture alliance / NurPhoto / Aleksander Kalka)

Die Organisatoren sprachen von 100.000 Teilnehmern in der Hauptstadt Warschau, die Stadtverwaltung von rund 20.000. Viele Demonstranten schwenkten demnach polnische Flaggen und hielten Plakate zur Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten der Partei, Nawrocki, hoch. Im Mai wird in Polen ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Der konservative Amtsinhaber Duda kann nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Er gilt als PiS-freundlich und hat seit dem Amtsantritt von Regierungschef Tusk im Dezember 2023 die meisten Vorhaben der Regierung blockiert. Die PiS-Partei regierte das Land von 2015 bis 2023. Bei der Wahl 2023 blieb sie zwar stärkste Kraft im Parlament, fand jedoch keine Koalitionspartner und musste die Macht an Tusk abgeben.

