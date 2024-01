In Hamburg haben laut Polizei mindestens 30.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sagte auf der Kundgebung, es gehe in diesen Tagen nicht nur um politische oder rechtliche Strategien gegen Verfassungsfeinde. Es gehe auch um menschliche Solidarität und Zusammenhalt.

Anlass der Demonstration war der Bericht des Rechercheportals "Correctiv" über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern Ende November. Dort wurde über Pläne für eine Ausweisung und Deportation von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen.

Weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus soll es am Wochenende auch in zahlreichen anderen Städten geben. Bundeskanzler Scholz begrüßte in einer Videobotschaft, dass Menschen zur Verteidigung der Demokratie auf die Straße gehen. An die Adresse der Bürger mit Migrationsgeschichte sagte der Kanzler wörtlich: "Sie gehören zu uns! Unser Land braucht Sie!"

Diese Nachricht wurde am 19.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.