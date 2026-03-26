Hamburg
Tausende Menschen demonstrieren gegen digitale sexuelle Gewalt

In Hamburg haben mehrere tausend Menschen für mehr Schutz von Opfern sexualisierter digitaler Gewalt demonstriert.

    Der von Häusern umrahmte Platz vor dem Rathaus ist voll mit Menschen, die Fahnen Plakate hochhalten.
    Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zur Demonstration gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf dem Rathausmarkt versammelt. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)
    Hintergrund sind die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen sowie die Debatte um pornografische Fälschungen mithilfe Künstlicher Intelligenz.
    Die Veranstalter der Demonstration zählten 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei 17.000. Auf Plakaten stand unter anderem: "Die Scham muss die Seite wechseln" und "Danke Collien". Die 44-Jährige Fernandez hatte ihre Teilnahme in Hamburg zunächst abgesagt, weil sie Morddrohung erhalten habe, trat dann aber doch auf.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.