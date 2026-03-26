Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zur Demonstration gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf dem Rathausmarkt versammelt. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Hintergrund sind die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen sowie die Debatte um pornografische Fälschungen mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Die Veranstalter der Demonstration zählten 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei 17.000. Auf Plakaten stand unter anderem: "Die Scham muss die Seite wechseln" und "Danke Collien". Die 44-Jährige Fernandez hatte ihre Teilnahme in Hamburg zunächst abgesagt, weil sie Morddrohung erhalten habe, trat dann aber doch auf.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.