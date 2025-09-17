Staatsbesuch in London

In London versammelten sich tausende Menschen, um gegen die Politik von US-Präsident Trump zu demonstrieren. (AFP / JUSTIN TALLIS)

Die geschätzte Teilnehmerzahl schwankt zwischen 3.000 und 5.000. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein zu Rassismus - nein zu Trump" in der Hand. Zu den Protesten hatte ein Bündnis aus 50 Organisationen aufgerufen. Darunter befinden sich Klimaschutz- und Anti-Rassismus-Initiativen. Nach Angaben der Londoner Polizei waren mehr als 1.600 Sicherheitsbeamte im Einsatz.

Trump war zum Auftakt seines Staatsbesuchs in Großbritannien von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor begrüßt worden. Politische Gespräche sind für Morgen geplant.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.