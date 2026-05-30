Özgür Özel abgesetzter Parteichef der CHP, der größten Oppositionspartei der Türkei (Archiv) (Imago | SOPA Images)

Dieser führte in Ankara einen Protestzug der CHP zum Mausoleum des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk an.

Özel war vor rund einer Woche per Gerichtsanordnung aus seinem Amt als Vorsitzender der CHP entfernt worden. In dem Verfahren ging es um angebliche Unregelmäßigkeiten beim Votum für den Parteivorsitz im Jahr 2023. Das Gericht ordnete an, dass Özels Amtsvorgänger Kilicdaroglu den Vorsitz wieder übernimmt. Das sorgte für Empörung unter den Anhängern der CHP. Kilicdaroglu wird vorgeworfen, während seiner Zeit als CHP-Chef Präsident Erdogan nicht stark genug entgegengetreten zu sein.

Die CHP liegt in jüngsten Umfragen gleichauf mit der regierenden AKP.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.