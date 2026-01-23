Weitere Kundgebungen
Tausende Menschen demonstrieren in Dortmund zugunsten kurdischer Minderheit in Syrien

Im nordrhein-westfälischen Dortmund haben mehrere tausend Menschen mit einer Demonstration auf die Situation der kurdischen Minderheit im Norden Syriens aufmerksam gemacht.

    Menschen mit Fahnen und Plakaten stehen in gelblichem Laternenlicht.
    Pro-kurdische Demonstration in Dortmund. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)
    Die Polizei korrigierte ihre anfängliche Schätzung von 1.500 Teilnehmenden auf nunmehr 4.500. Die Kundgebung sei friedlich und störungsfrei verlaufen. Auch in Berlin versammelten sich nach Behördenschätzungen etwa 800 prokurdischen Demonstranten - wie bereits mehrfach in der zurückliegenden Woche.
    Im Norden Syriens gehen syrische Regierungstruppen gegen die kurdischen Kämpfer der SDF-Miliz vor. Offiziell gilt eine Waffenruhe, dennoch werden weitere Gefechte aus der Region gemeldet.
    Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.