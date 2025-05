Krieg im Nahen Osten

Auf einer Protestkundgebung in Tel Aviv forderten die Demonstranten das sofortige Ende der Angriffe im Gazastreifen und die Befreiung aller Geiseln (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Oded Balilty)

Auf der zentralen Kundgebung in Tel Aviv sprachen mehrere Angehörige von israelischen Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation Hamas. Sie warnten davor, dass ihre Angehörigen im Zuge der Bombardierungen im Gazastreifen getötet werden könnten - sei es durch die Angriffe selbst oder durch die Hamas. An Regierungschef Netanjahu gerichtet forderten die Demonstranten, jetzt den Krieg im Gazastreifen zu beenden und alle Geiseln zu befreien.

