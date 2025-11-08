Verbotene kurdische Arbeiterpartei

Der PKK-Führer Öcalan sitzt seit 1999 in der Türkei im Gefängnis. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Angemeldet waren laut Polizei 15.000 Teilnehmer, zur tatsächlichen Zahl wurden keine Angaben gemacht. Einem Polizeisprecher zufolge gab es außer dem vereinzelten Abbrennen von Pyrotechnik keine nennenswerten Zwischenfälle.

Öcalan sitzt seit 26 Jahren in einem türkischen Gefängnis. Er hatte in diesem Jahr die Auflösung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und den Rückzug ihrer Kämpfer aus der Türkei angekündigt. Der Schritt erfolgte im Rahmen eines Friedensprozesses mit der türkischen Regierung. Bereits im Juli hatte die PKK symbolisch ihre Waffen niedergelegt. Die PKK ist in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.