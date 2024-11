In den vergangenen Wochen war es auf den Philippinen bereits zu schweren Überflutungen gekommen wie hier im Oktober. (AFP / Zalrian Sayat)

Im Norden des Landes wurden rund 2.500 Dörfer evakuiert. Das philippinische Innenministerium hatte die Maßnahmen angeordnet, weil sich der Taifun "Toraji" schneller nähert als erwartet.

Erst am Vortag besichtigte Präsident Marcos Jr. die Schäden des letzten Sturms in der Region und leitete die Verteilung von Lebensmittelpaketen an die Bewohner ein. In den vergangenen Wochen waren bei Taifunen und einem Tropensturm mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen und tausende Häuser zerstört worden.

