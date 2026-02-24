Düsseldorf

Protest gegen AfD-Treffen (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

An drei Kundgebungen beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 7.000 Menschen. Teilnehmer skandierten etwa "Gegen den Faschismus" und hielten Transparente hoch mit Slogans wie "Wir alle sind die wehrhafte Demokratie". Höcke hielt am Abend eine Rede bei einer Veranstaltung des AfD-Kreisverbands. Bereits am Vortag hatte es in Dortmund Proteste gegen einen Auftritt Höckes gegeben. Er war dort als Gastredner zum Neujahrsempfang der AfD-Fraktion ins Rathaus eingeladen worden. Der Thüringer AfD-Vorsitzende wurde bereits zwei Mal wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt.

In Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.