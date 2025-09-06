Beschäftigte nehmen Abschied von Giorgio Armani. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Maurizio Maule)

Dort ist der Sarg noch bis Sonntagabend für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Montag findet dann die Beerdigung im privaten Rahmen statt.

Armani war am Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorben, wenige Wochen vor dem 50. Jubiläum des von ihm gegründeten Labels. Er baute über die Jahrzehnte ein regelrechtes Imperium auf, mit weltweit mehr als 600 Boutiquen und über 10.000 Angestellten. Sein Markenzeichen waren minimalistische Schnitte und gedeckte Farben.

Wie es mit dem Konzern weitergeht, ist noch nicht bekannt. Der Modemacher soll aber Pläne für seine Nachfolge hinterlassen haben.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.