Demonstration der Oppositionsbewegung Progressive Slowakei gegen die von der Regierung angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen für das nächste Jahr (Martin Baumann / TASR / dpa )

In 16 Städten, darunter die Hauptstadt Bratislava, protestierten sie gegen geplante Sparmaßnahmen und die prorussische Haltung des Ministerpräsidenten. Befeuert wurden die Proteste vom Ärger über eine Reise Ficos nach China, bei der er zum dritten Mal seit der russischen Invasion in die Ukraine Kremlchef Putin traf.

Ein Sparprogramm der Regierung sieht unter anderem höhere Beiträge für Kranken- und Sozialversicherung, Steuererhöhungen für Besserverdienende sowie eine Anhebung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel vor. Kritiker bemängeln, dass vor allem einfache Bürgerinnen und Bürger belastet würden, während die Wirtschaft keine Impulse erhalte.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.